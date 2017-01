Chacinas em prisões

Dez anos atrás, o PCC, fundado em 1993, desafiou o Estado brasileiro e aterrorizou a sociedade, com violentos ataques, morrendo quase 200 pessoas. Essas afrontas e assassinatos, embora em menor escala, nunca cessaram.

Deurico/Capital News Odilon de Oliveira – Juiz Federal

Agora, essa facção sanguinária, que o Brasil já deveria ter exterminado, volta-se contra seus concorrentes: Comando Vermelho (CV) e Família do Norte (FDN), chacinando dezenas no Amazonas, no primeiro dia de 2017. Em resposta, CV e a FND mataram 33 do PCC, em Roraima. E o fim não chegou.



Tudo isso vem ocorrendo porque o Brasil, cada vez mais, vem passando talco e perfume francês no crime organizado. Subestimou o PCC e, agora, volta a ficar acuado, sem saber o que fazer.



O cuidado com as fronteiras, por onde passam livremente drogas e armas, responsáveis por 50% de toda a violência, tem sido praticamente nenhum. Cadê o dinheiro para a rápida implantação do SISFRON, projeto tão bem administrado pelo Exército Brasileiro?



O PCC briga pelo dinheiro das drogas, pelo domínio do tráfico no Brasil e fora dele. Para isto, enfrenta seus rivais e desafia o Estado brasileiro. As prisões estaduais foram privatizadas para o crime organizado. Quem manda nelas é o PCC. Os diretores de presídios e agentes penitenciários se tornaram reféns desses bandidos. É a profissão mais perigosa e esse risco se estende a suas famílias. Não tenham dúvidas. Esses profissionais, neste cenário, são verdadeiros heróis. Em Mato Grosso do Sul, em nome de todos eles, parabéns ao diretor Airton Stroppa.



E agora, Brasil?

