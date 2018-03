Carlos Marun, o pangaré folgado

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) decidiu denunciar o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, por ter ameaçado pedir o impeachment do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), após decisões que desagradaram ao presidente Michel Temer. A representação será apresentada nesta quarta-feira (14) na Procuradoria Geral da República. O senador quer que a PGR solicite ao Supremo a abertura de inquérito contra Marun. Fonte: Congressoemfoco.

Divulgação Júlio César Cardoso



O gaúcho Carlos Marun é um pangaré folgado. Está precisando de uma grande lição. Desde que defendeu o corrupto Eduardo Cunha não parou mais de sua fanfarrice, comportando-se como um autêntico saltimbanco na política nacional.



Escudado ninguém sabe em quê, blasona valentia como se fosse um Dom Quixote no Planalto.

Mas não passa de reles um vira-lata.



Certamente, como não teve competência para exercer atividade profissional, foi em busca da política em Mato Grosso do Sul como meio de sua sustentabilidade, corroborando,

assim, o que escreveu certa feita o jornal espanhol El País: que ser político no Brasil é um grande negócio, dadas as grandes vantagens auferidas.



Petulante, Carlos Marun desrespeita o Estado Democrático de Direito ao afrontar o STF na pessoa do ministro Luís Roberto Barroso. Com intimidação despropositada ao

ministro, a conduta de Marun é própria de elemento de estado de anomia e de comportamento despótico.



Marun revela não ter envergadura ética e moral para exercer atividade em pasta ministerial.

*Júlio César Cardoso

Bacharel em Direito e servidor federal aposentado

Balneário Camboriú-SC