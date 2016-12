Alicerçar metas para 2017

Em nenhum outro período do ano o homem se confraterniza mais que agora, dezembro. São tempos de baixar a guarda, de aflorar a solidariedade, de presentear alguém, de se doar e de pensar, naturalmente, no próximo.

Divulgação Wilson Aquino

As pessoas ficam mais sensíveis aos valores humanos, mais sentimentais e mais compreensivos e cheios de esperança!



Por conta desses sensíveis sentimentos é comum o mergulho em tristezas e depressões diante do balanço inconsciente da vida quando o ciclo anual se fecha para dar início a novos tempos.



São frustrações por não se avançar profissionalmente como se planejou no final do ano anterior; Não iniciar ou concluir aqueles estudos que estão travados há anos; Por não conseguir colocar certas coisas nos eixos e por aí vão as inúmeras causas de angústias e frustrações que entristecem rostos e corações.



Entretanto, a grande vantagem da vida, o grande milagre é a concessão (da vida) que Deus nos dá a cada amanhecer. Cada um temos o poder de transformarmos nossas vidas, de darmos novos rumos a ela e lutarmos para tornar realidade todos os nossos sonhos, mesmo aqueles mais longínquos de serem alcançados.



O segredo é não desistir e lutar, lutar muito! ser perseverante e buscar alicerçar nossas metas com pequenas ações que podemos sim desenvolver, passo a passo, até sermos merecedores de abraçarmos nosso grande objetivo.



É preciso ter consciência plena de que não existem conquistas sem grandes esforços. É preciso levantar cedo e trabalhar a cada dia, cada instante até atingirmos os degraus que desejamos. Aí então, podemos estabelecer novos alvos, sempre. Pois a escalada de ascensão da vida não tem topo, não tem limite. Podemos atingir alturas incríveis nunca imaginadas ou alcançadas por muito poucos ao longo da história da humanidade.



O cuidado que se deve tomar na escalada da vida em busca de patamares (profissionais, pessoais, familiares, espirituais...) elevados é alicerçar cada degrau em bons princípios, em boas ações, sem usar, por exemplo, o pisoteio de pessoas nesse alicerce. Pois isso certamente fará ruir toda estrutura e um dia tudo desmorona. A queda é violenta, pois as pessoas precisam e devem ser respeitadas, sempre.



A ascensão do indivíduo a esses patamares mais elevados não é privilégio de poucos por capacidade, dom ou qualquer outra coisa, pois está ao alcance de todos, absolutamente de todos, àqueles que se desempenham esforços extraordinários para chegar lá. A diferença entre aqueles que conseguem e os que não alcançam as grandes metas que um dia sonharam, está em como cada um lutou e o quanto se doou para obter êxito. Todo esforço tem sua recompensa! Também não existe recompensa sem esforço.



E diante de todo esse complexo que é a vida de cada um de nós está a conclusão de que Deus é realmente incrível! Pois nos dá a força, a liberdade, o livre arbítrio para buscarmos os instrumentos necessários para atingirmos nossos alvos na altura em que estiveram.



É Ele quem ajuda o homem a fazer coisas incríveis como: um surdo compor as melhores músicas; um homem sem braços e pernas surfar e fazer as maiores proezas; um vendedor ambulante fazer fortuna e empregar milhares de pessoas e até um homem dentro de sua humildade e simplicidade formar e conduzir bem uma família, criando filhos e filhas em paz e harmonia.



Portanto, não importa a altura de nosso alvo, desde que seja alcançado com trabalho, dignidade e consciência de que Deus está acima de todas as coisas e que ao longo do caminho, devemos dobrar nosso egoísmo e amarmos, de fato, uns aos outros como a nós mesmos.

*Wilson Aquino

Jornalista e Professor