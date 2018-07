Aagricultura 4.0: inovação e lucratividade no campo

O uso da tecnologia no campo tem se mostrado cada vez mais necessário aos empresários que desejam ampliar a produtividade, garantir e aumentar a segurança alimentar e reduzir custos em um mercado cada vez mais competitivo.

Jean Morelli/Divulgação Marco Aurélio Beltrame



Muito além de máquinas modernas, o agronegócio se vale hoje de soluções tecnológicas que permitem ler dados e gerar previsões em questões de segundos, seja dentro de uma máquina no campo, no escritório do agricultor ou até mesmo no trânsito.



A chamada Agricultura 4.0 avança com velocidade, influenciando positivamente nas tomadas de decisões no campo. O termo, faz a junção de alta tecnologia, conectividade, produtividade e respeito ao meio ambiente. Tudo isso junto às boas práticas resulta em ganho de tempo e dinheiro para quem produz, não importa a cultura ou o tamanho da propriedade.



Hoje, o pequeno e o grande produtor têm ciência de que aplicar o uso das novas tecnologias no campo é necessário. Quando falamos na época da semeadura, por exemplo, informações como a quantidade de sementes por unidade de área e a população de plantas interfere diretamente na produtividade. Ter dados seguros nesse momento faz toda a diferença para o manejo da cultura e seu resultado final.



O mercado de tecnologia trabalha, e não é de hoje, para oferecer ferramentas eficazes, simples e acessíveis para contribuir com o agronegócio. Agricultura de precisão, máquinas modernas, drones e uma série de ferramentas são essenciais para acompanhar o manejo do solo, as variações do clima, pragas e a armazenagem do produto, que podem ser monitorados por dispositivos que fazem parte da Agricultura 4.0.



Assistentes virtuais, com capacidade de aprender e orientar são uma das mais atuais tecnologias a favor do campo. É uma das ferramentas mais precisas quando a missão é oferecer insights seguros para o agronegócio.



Programada para aprimorar todas informações geradas nas organizações, a assistente virtual processa os dados e devolve análises e recomendações para ações assertivas do plantio até a colheita. Tudo a apenas alguns cliques no smartphone do produtor.



É a tecnologia trabalhando sempre para fortalecer a experiência do empresário do campo oferecendo plataformas inovadoras e aderentes para atender às suas dores e gerar negócios cada vez mais competitivos.

*Marco Aurélio Beltrame

Diretor Executivo da Unidade TOTVS Mato Grosso do Sul.