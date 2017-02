A miscigenação religiosa no Brasil através de eventos comemorativos

Com um país dominado pelos Portugueses e uma grande quantidade de escravos Africanos trazidos no período de colonização, é visível a miscigenação dos Brasileiros em diversos sentidos, inclusive o religioso.

Catolicismo, Candomblecismo, Espiritismo, Batista, entre diversas outras nomenclaturas utilizadas para representação da Fé, são encontradas no dia-a-dia. Os eventos não poderiam deixar de ser perceptíveis, pois em muitos momentos, a comemoração da Igreja Católica é sincretizada com o Candomblé, por ter em seu histórico, a necessidade dos escravos em esconder dos seus patrões (ou donos), aquela louvação confundida com a bruxaria, fazendo com que os mesmos, substituissem os nomes das suas divindades sincretizando-as com os santos Católicos.



Não existe ninguém que não tenha ouvido falar, ou utilizado expressões que referenciam essa miscigenação, como a conhecida "volta para o mar, oferenda" ou "Cuidado para Iemanjá não te levar", em uma época onde a Fé tem se mostrado necessária e representada em todas as áreas, as religiões mostram que não há motivos para que exista guerra, ou disputa, e é possível realizar eventos comemorativos para todos em um mesmo dia, valorizando a única coisa que importa que é o culto a Fé.



Em Corumbá, a quinta-feira (2), foi de feriado e comemoração a Nossa Senhora da Candelária, padroeira da cidade e em Salvador na Bahia, aconteceu os festejos oficiais das homenagens a Iemanjá, conhecida como Rainha do Mar no candomblé.



Na cidade Branca, a missa começa logo pela manhã, com o badalar dos sinos, convidando os fiéis a comparecer a Igreja para a Santa Missa. Durante todo o dia, a Igreja apresenta missas e no final realiza uma procissão com os fiéis.



Em Salvador, na mesma data, a festa religiosa é organizada pela Colônia de Pescadores da Praia de Santana, Antes do amanhecer, uma imagem de 1,5 metros de Iemanjá chegou ao local carregada em um andor de madeira rodeado de flores e espaço para mais oferendas à homenageada.



Em filas, fiéis se organizaram para entregar presentes a Iemanjá, que ia da Praia da Paciência à Praia de Santana. Apesar de a festa ser organizada por adeptos do candomblé, a festa do Rio Vermelho evidencia o sincretismo religioso e reúne católicos, espíritas e fieis de religiões de matriz africana. Até quem não segue uma religião específica foi saudar a homenageada, por reconhecer a importância da data para os devotos.

