A importância de começar bem o dia com o café da manhã

Em 2014 a Organização Mundial da Saúde lançou o “Guia Alimentar para população Brasileira”, com objetivo de incentivar os indivíduos a adoção de uma alimentação saudável para a promoção da saúde. Este guia considera o café da manhã, uma das três principais refeições diárias, dentre o almoço e o jantar.

Divulgação Emanuele Valentim



A quantidade de nutriente que os indivíduos precisam para a manutenção da vida, depende da faixa etária e sexo, e o indivíduo só conseguirá atingir as quantidades necessárias por meio de uma alimentação rica em nutrientes adequados distribuídos e nas porções corretas distribuídos nas suas refeições diárias.



O café da manhã é responsável por fornecer algumas porções diárias, abastecendo o organismo com nutrientes importantes presentes nos leites e nos derivados, nos cereais e nas frutas, visando a melhorar a disposição em uma manhã corrida de trabalho ou de estudos.

Pesquisas indicam uma relação positiva entre o consumo do café da manhã e um estilo de vida saudável, como por exemplo, o baixo risco de sobrepeso e obesidade, pois atua na saciedade limitando o consumo calórico na próxima refeição. Outros estudos mostram uma melhora no rendimento escolar das crianças, por ativar a memória e os efeitos cognitivos. Portanto, para começar bem o dia o café da manhã se torna uma refeição essencial, especialmente aqueles que estudam no período da manhã.



Dada a importância do café da manhã, a criança deve ser estimulada desde pequena a sua prática, todavia, há evidencias de que esta refeição tem sido omitida por grande parte delas, que relatam não sentirem fome ou vontade de fazê-la. Dentre os principais grupos que deixam de fazer essa refeição estão as crianças e os adolescentes, que muitas vezes vão para a escola sem se alimentar. Especialmente nas meninas adolescentes, a principal causa é a preocupação com o corpo junto com a adoção de dietas restritivas sem acompanhamento nutricional.



O café da manhã deve suprir aproximadamente 25% das necessidades nutricionais dos indivíduos para uma dieta de 2.000 Kcal significa o fornecimento de 500 Kcal diárias, que devem ser atingidas com a ingestão de alimentos saudáveis.



Combinações como aveia com frutas em geral e leite, vitamina de frutas com aveia, iogurte com granola e frutas, pães, de preferência os integrais com queijo e café com leite, cereais matinais com leite e frutas, tapioca com geleia (pequenas quantidades), leite e frutas secas, pães com queijo e suco de frutas, são boas opções para começar bem o dia. Alimentos como estes citados acima, também fornecem fibras, que auxiliam no bom funcionamento do intestino.



Vale ressaltar que os alimentos consumidos devem fazer parte de uma alimentação saudável, adequado às suas necessidades nutricionais e aos hábitos alimentares regionais. Assim, é importante que as crianças sejam incentivadas a consumirem o café da manhã desde cedo para adquirirem um estilo de vida mais saudável que repercutirá em uma melhor qualidade de vida na fase adulta.

*Emanuele Valentim

Nutricionista do Colégio Marista Santa Maria, do Grupo Marista.