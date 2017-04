53ª Expoagro: capacitação e vitrine de negócios para o setor produtivo

Mais uma vez estamos em plena atividade nos preparativos da próxima edição da Expoagro, a tradicional Feira Agropecuária Internacional de Dourados. Com muito empenho, organização e o apoio de nossos parceiros, chegamos com orgulho e otimismo à 53ª edição desta que é considerada a maior feira agropecuária de nosso Estado e que há décadas vem movimentando o setor produtivo não somente do Mato Grosso do Sul, mas também de outras regiões do país.

Divulgação Lúcio Damália



Este ano, a Feira acontece entre os dias 12 e 21 de maio, com uma ampla programação que inclui a área técnica com palestras, simpósios e eventos setoriais, voltados à capacitação do homem do campo nos mais diversos assuntos. Pela primeira vez teremos um ciclo de palestras jurídicas, com a participação de especialistas em diversas áreas que permeiam a vida do produtor rural – como a tributação, cumprimento das leis ambientais e a invasão de terras.



Os leilões também já estão confirmados, como tradicionalmente temos feito nos últimos anos. Eventos já tradicionais como Mulheres do Conesul, Leilodom. 4R e Quarto de Milha mais uma vez deverão confirmar o sucesso da Expoagro, assim como a prova de Laço Comprido, que acontece no último final de semana da Feira.



É importante ressaltar que, além da programação de eventos, a Expoagro é também uma vitrine de negócios para as empresas que expõem seus produtos ao público durante dez dias. Ao todo, serão cerca de 80 expositores participando do evento, em uma área de 42 hectares. São produtos, serviços e novas tecnologias apresentadas ao produtor em um ambiente absolutamente seguro e adequado.



A agenda de shows musicais também foi preparada com cuidado para atender ao nosso público, que vem de toda a região para prestigiar e se divertir. A programação inclui nomes como Luan Santana, Chitãozinho & Xororó, Marília Mendonça, Paulo & Jean, Loubet, Munhoz & Mariano, Dj Dennis e Henrique & Diego.



Nosso foco na Expoagro é promover a difusão da agricultura e da pecuária no MS, além de adquirir novos conhecimentos sobre tecnologias que auxiliam o trabalho no cotidiano agrícola. Por isso, mais uma vez convidamos a todos para que prestigiem nossa Feira, não somente para fazer negócios como também para buscar capacitação, investir e se divertir. Agradecemos o apoio de todos os expositores e parceiros e esperamos todos vocês, de 12 a 21 de maio, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho. Até lá!

*Lúcio Damália

Presidente do Sindicato Rural de Dourados