Wagner Moura exibe placa de Marielle Franco no tapete vermelho de Berlim

Reprodução/Instagram A placa exibida por Moura é reproduz o mesmo objeto que foi destruído há quatro meses, no Rio de Janeiro

O ator Wagner Moura levou uma placa em homenagem à ex-vereadora carioca Marielle Franco (Psol), assassinada a tiros em março do ano passado, para o tapete vermelho do Festival de Berlim.

Ele está na alemanha para divulgar “Marighella”, seu filme de estreia como diretor, que teve sua premiere nesta sexta-feira (15) no festival, um dos mais importantes do mundo.

A placa exibida por Moura reproduz o mesmo objeto que foi destruído há quatro meses por Daniel Silveira e Rodrigo Amorim, eleitos deputado federal e estadual pelo PSL.

A placa era uma réplica não-oficial de indicação de rua, e estava colocada sobre a da Praça Floriano, no Rio de Janeiro.

Além de Wagner Moura, estiveram no tapete vermelho os atores Seu Jorge, Bruno Gagliasso e Humberto Carrão, integrantes do elenco do filme.