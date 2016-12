Velório coletivo da equipe do Chapecoense acontece na Arena Condá

Divulgação População está lotando o Estádio para prestar as últimas homenagens

Acontece hoje, a partir das 10 horas (horário de Brasília), no Estádio Arena Condá, na cidade de Chapecó, a despedida da Equipe do Chapecoense e jornalistas que viajavam para Medellín na Colômbia e tiveram a vida interrompida no acidente com o jato Avro RJ-85 da empresa aérea boliviana LaMia que deixou 71 mortos.



Os três C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira (FAB), que trouxeram para o Brasil, as 50 vítimas fatais pousaram na Base Área de Manaus nesta sexta-feira (2), por volta das 23h20 (horário de Brasília). Os aviões permaneceram por cerca de quatro horas no aeroporto da capital amazonense.



O presidente da república Michel Temer chegou às 8h45 (horário de Brasília) na cidade de Chapecó com o embaixador da Colômbia para participar do velório coletivo.



Além do velório em Chapecó, estão sendo velados em Cobija , na Bolívia, o corpo de Miguel Quiroga, de 36 anos, piloto do avião começou a ser velado na tarde desta sexta (2) em Cobija, na Bolívia, cidade natal dele. O enterro, segundo a família, está previsto para as 17h deste sábado. Os corpos de três jornalistas serão velados na cidade do Rio de Janeiro, outros três serão realizados em Santa Catarina.



A previsão de duração da cerimônia na Arena Condá é de aproximadamente 4 horas. (Conforme informações do G1/Globoesporte)