TRF aumenta pena e Zé Dirceu é condenado a 30 anos de cadeia

Fabio Rodrigues Pozzebom/arquivo Agência Brasil Ex-deputado federal e ex-ministro da Casa Civil da Presidência da República, José Dirceu

A pena de José Dirceu teve aumento de 10 anos, por decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Com a revisão da condenação de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a pena passará de 20 anos e 10 meses para 30 anos, 9 meses e 10 dias. De acordo com as informações divulgadas pelo site da revista Veja, O julgamento da apelação teve início no dia 13 de setembro, e acabou interrompida após pedido de vista do desembargador federal Victor Luiz dos Santos Laus. Essa é a 18 ª apelação criminal da Lava-Jato julgada pelo tribunal.



Já o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores João Vaccari Neto, que havia sido condenado a 9 anos de cadeia por corrupção passiva, foi absolvido por insuficiência de prova. Condenado também por corrupção, o ex-diretor da Petrobras Renato Duque teve a pena foi aumentada de 10 anos para 21 anos e 4 meses.



O ex-diretor da Engevix, Gerson de Mello Almada, por sua vez, viu sua pena passar de 15 anos para 29 anos. A ação criminal diz respeito ao cartel formado pela empreiteira Engevix. A empresa participou de esquema de alteração de preços, fraudando licitações da Petrobras a partir de 2005.