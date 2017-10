Termina nesta sexta prazo de adesão ao Enem por presos

Instituições prisionais e socioeducativas têm até esta sexta-feira (13) para aderir ao Exame Nacional de Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa (Enem PPL).

Os órgãos de administração prisional e socioeducativa das Unidades da Federação que desejarem indicar unidades para aplicação do Enem PPL devem assinar Termo de Adesão, Responsabilidades e Compromissos até as 23h59 (horário de Brasília). As provas serão realizadas nos dias 12 e 13 de dezembro.

Cada unidade indicada terá um responsável pedagógico com acesso ao sistema de inscrição e suas funcionalidades. O profissional será responsável por realizar e acompanhar as inscrições; determinar a sala de provas dos candidatos; transferir participantes entre as unidades, dentro do prazo previsto; e excluir participantes que tiverem sua liberdade decretada.

O responsável pedagógico também deverá acessar os resultados obtidos pelos participantes e pleitear sua participação no Sisu e em outros programas de acesso à educação superior. Além disso, deverá divulgar as informações sobre o exame aos participantes.

Inscrições

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) receberá as inscrições para o Enem PPL entre 9 e 20 de outubro. Os participantes com mais de 18 anos de idade poderão utilizar o desempenho no exame para acesso à educação superior.

Já os participantes menores de 18 anos, que fazem as provas para conhecer o processo, só poderão utilizar os resultados individuais no exame para autoavaliação de conhecimentos.