Sucessora de Janot na PGR encaminha ofício solicitando informações sobre operação Lava Jato

ANPR Contraproposta ao orçamento do MPF é um terço do valor solicitado para a força-tarefa 2018

Raquel Dodge enviou um ofício ao atual chefe do Ministério Público Federal, Rodrigo Janot, no qual pediu informações sobre o orçamento do MPF para o ano que vem. a força-tarefa pediu R$ 1,6 milhão e o orçamento prevê R$ 522 mil. Procuradoria-Geral da República (PGR) informou que a responderá.



A nomeação de Raquel Dodge para substituir Rodrigo Janot, já foi publicada no "Diário Oficial da União". A subprocuradora, porém, só assumirá o cargo em setembro, quando Janot deixar o comando do Ministério Público Federal.



Conforme documento encaminhado a PGR,"Consta à fl. 58 do volume III que a Força Tarefa Lava-jato sediada em Curitiba/PR solicitou R$ 1.650.000 (um milhão e seiscentos e cinquenta mil reais). Foi apresentada a proposta de somente R$ 522.655 (quinhentos e vinte e dois mil e seiscentos e cinquenta e cinco). Qual a razão dessa redução para a FT Lava-jato? Qual o valor programado para a Força Tarefa em 2017?", questiona Raquel Dodge no documento.



Documento foi encaminhado na condição de integrante do Conselho Superior do MPF e argumentou que precisa dos dados até 19 de julho para decidir sobre a proposta, uma vez que a votação está agendada para 25 de julho.