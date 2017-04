STF revoga prisão domiciliar de Bumlai

Valter Campanato/Agência Brasil José Carlos Bumlai ficará em liberdade e deverá cumprir medidas cautelares

A prisão domiciliar do empresário José Carlos Bumlai foi revogada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira (25). Bumlai foi condenado a mais de nove anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, mas com a decisão ficará em liberdade e deverá cumprir medidas cautelares, que serão concedidas e fiscalizadas pela primeira instância.



De acordo com informações da Agência Brasil, a defesa do empresário, ao recorrer ao STF, defendeu a substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares definitivamente. A tese foi aceita pelos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Celso de Melo. Contrários à decisão, o relator Edson Fachin e Ricardo Lewandowski foram vencidos ao votarem a favor da manutenção da prisão domiciliar e pela decisão de Teori Zavascki.



Teori Zavascki, que morreu em janeiro, autorizou a prisão domiciliar de Bumlai, em novembro, para que este pudesse passar por tratamento médico contra um câncer na bexiga.



Investigação

José Carlos Bumlai é acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de usar contratos firmados com a Petrobras para quitar empréstimo com o Banco Schahim. De acordo com as investigações realizadas na operação Lava Jato, um empréstimo de R$ 12 milhões era destinado ao Partido dos Trabalhadores (PT) e foi pago mediante contratação da empreiteira Sachahi como operadora do navio-sonda Vitória 10.000, da Petrobras, em 2009.