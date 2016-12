STF julga hoje afastamento de Renan Calheiros

André Corrêa/Liderança do PT/Agência Senado Senado recusou afastar Renan Calheiros da Presidência antes da decisão colegiada

Um dia após a Mesa Diretora ter decidido descumprir a liminar do ministro Marco Aurélio Mello e manter Renan Calheiros (PMDB-AL) na presidência do Senado, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, incluiu na pauta do Pleno desta quarta-feira (7) o julgamento sobre o afastamento do senador.



Renan Calheiros já havia se recusado, na segunda (6) e terça-feira (7), a assinar a notificação de afastamento.