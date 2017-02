Sem policiamento no Espírito Santo, 51 mortes já foram registradas

Reprodução ESTV 1ª Edição Familiares protestam no lugar dos policiais militares, que são proibidos pelo Código Penal Militar de fazer greve ou paralisação

Espírito Santo vive um colapso na segurança pública. Na madrugada do último sábado (4), policiais militares saíram das ruas já que os familiares protestam e impedem a saída de carros e agentes dos quartéis. Desde o início do protesto, segundo o Sindicato dos Policiais Civis do ES, 51 mortos deram entrada no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.



Conforme o portal G1, o sindicado informou que no mês de janeiro inteiro foram 4 mortos e nos primeiros dias de fevereiro foram 2 mortos. Com as 51 mortes ocorridas nos últimos dias, houve um aumento de 1175% no número comparando todo o mês de janeiro. A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) ainda não tem um número oficial de ocorrências registradas.



Diante do caos, a prefeitura da Capital suspendeu o início das aulas da rede municipal, que retornariam nesta segunda-feira (6). Ainda, escolas e faculdades particulares também não devem abrir. As unidades de saúde também não irão funcionar, com exceção de alguns pronto-atendimentos.



Ainda nesta segunda, após pedido do governo do Espírito Santo de apoio ao Exército, o Governo federal autorizou a ida de 200 homens da Força Nacional para o estado, que devem chegar no mesmo dia.



A greve foi decretada ilegal pela Justiça e já foi determinado que os manifestantes saiam das portas dos quartéis. As manifestações acontecem em toda a Região Metropolitana de Vitória, Guarapari, Linhares, Aracruz, Colatina e Piúma.



Familiares protestam no lugar dos policiais militares, que são proibidos pelo Código Penal Militar de fazer greve ou paralisação. Eles pedem reajuste salarial, pagamento de auxílio-alimentação e adicionais noturno e por periculosidade e insalubridade. Também são denunciados o sucateamento da frota e falta de perspectiva de carreira.