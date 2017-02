Receita divulga datas de restituição do IR 2017

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2017 será pago em 16 de junho. Segundo a Receita Federal, as restituições serão priorizadas pela ordem de entrega das declarações 2017 e terão prioridade no recebimento os contribuintes com idade igual ou superior a sessenta anos, os portadores de deficiência, física ou mental e as pessoas portadoras de moléstia grave.



Assim, os pagamentos serão feitos em sete lotes, sendo o primeiro em junho de 2017 e o último em dezembro de 2017, conforme o calendário abaixo publicado na edição desta quarta-feira (22) no Diário Oficial da União.



1º lote, em 16 de junho de 2017



2º lote, em 17 de julho de 2017



3º lote, em 15 de agosto de 2017



4º lote, em 15 de setembro de 2017



5º lote, em 16 de outubro de 2017



6º lote, em 16 de novembro de 2017



7º lote, em 15 de dezembro de 2017



Neste ano, terá de prestar contas à Receita quem tiver rendimentos superiores a R$ 28.559,70. Quem recebeu rendimentos acima de R$ 40 mil que se classifiquem como isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte também deverá fazer a declaração.



O programa gerador da declaração estará disponível a partir das 9h desta quinta (23). O prazo para fazer a declaração começa em 2 de março e segue até 28 de abril. A expectativa é de que 28,3 milhões de declarações sejam entregues.