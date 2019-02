Receita disponibiliza programa para declaração de IR na segunda

Agência Brasil Expectativa é de que a Receita receba cerca de 30,5 milhões de declarações em 2019.

Na próxima segunda-feira (25), a Receita Federal libera em seu site, o programa para preenchimento da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), a partir das 8h. A declaração deve ser entregue entre as 8h do dia 7 de março e as 23h59 de 30 de abril deste ano, pela Internet.

Além deste, a partir de segunda-feira, os contribuintes poderão preencher a declaração por meio de tablets e smartphones, através do aplicativo Meu Imposto de Renda. O serviço estará disponível também no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), na página da Receita Federal, com uso de certificado digital.

Porém, o serviço Meu Imposto de Renda não pode ser usado em tablets ou smartphones para quem tenha recebido rendimentos superiores a R$ 5 milhões.

A expectativa para este ano é de que a Receita receba cerca de 30,5 milhões de declarações. Em 2018, foram entregues 29,27 milhões. Ao todo, em 2019, a expectativa é que entre 700 mil e 800 mil declarações sejam feitas por tablets e smartphones. Em comparação a 2018, quando foram realizadas cerca de 320 mil declarações por meio de dispositivos móveis.