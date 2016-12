Queniana bate recorde na São Silvestre e etíope vence na prova masculina

Tamanho do texto

Em sua 92ª edição, a tradicional corrida São Silvestre tem como vencedores a queniana Jemima Sumsong, que bateu o recorde histórico das mulheres ao completar a prova em 48min34s, e entre os homens, o etíope Leul Aleme, que concluiu em 44min52s.



Jemima Sumsong foi campeã da maratona na Olimpíada do Rio. Conforme o portal UOL, o melhor tempo entre as mulheres – 48min48s – havia sido registrado em 2011 pela também queniana Priscah Jeptoo. Já o recorde histórico masculino é do queniano Paul Tergat: 43min12s, feito em 1995.



As brasileiras não ganham a prova desde 2006 com a vitória de Lucélia de Oliveira Peres. Neste ano, a melhor colocação foi de Tatiele de Carvalho, no 7º lugar.



Já no time masculino, o Brasil não ganha desde 2010, ano em que Marilson Gomes dos Santos levou o 1º lugar. Neste ano, o brasileiro Giovani dos Santos chegou em 4º lugar (45min30s) e subirá no pódio pela quinta vez consecutiva.



Ainda de acordo com o UOL, o grupo de elite feminino largou às 8h40, o grupo de elite masculino e os atletas amadores largaram às 9h. Às 8h20, os cadeirantes iniciaram a prova.



30 mil pessoas se inscreveram para esta edição. Representantes de sete países participaram do grupo de elite deste ano: Brasil, Quênia, Etiópia, Tanzânia, Colômbia, Bolívia e Alemanha. As largadas e concentração ocorreram na Avenida Paulista, entre as Alamedas Rocha Azevedo e Campinas.