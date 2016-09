Programa Mais Médicos recebe reajuste salarial a partir de janeiro de 2017

Foi publicado pela Portaria do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação na edição desta segunda-feira (26) no Diário Oficial da União o reajuste de R$ 10.570 para R$ 11.520 o salário de profissionais do Programa Mais Médicos, do bolsa-formação que passará a valer a partir de janeiro de 2017.



Na publicação consta que o valor da bolsa-formação será revisto anualmente, tendo como referência o mês de junho do exercício financeiro em curso, mediante indexação pelo incremento da inflação no Brasil nos 12 meses anteriores à data de cálculo da revisão, com efeitos financeiros a partir de janeiro do ano subsequente.



O programa Mais Médicos foi criado pelo governo federal com o objetivo de melhorar o atendimento a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Além de levar mais médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais, a iniciativa prevê mais investimentos para construção, reforma e ampliação de unidades básicas de saúde, além da criação de novas vagas de graduação e residência médica para qualificar a formação desses profissionais.