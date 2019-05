Programa Mais Médicos encerram as inscrições nesta quarta

Divulgação Um dos requisitos necessários é estar formado e ter habilitação em qualquer Conselho Regional de Medicina do País.

Nesta quarta-feira (29), encerram as inscrições para os profissionais interessados em participar do Mais Médicos. Segundo o Ministério da Saúde, um dos requisitos necessários é estar formado e ter habilitação em qualquer Conselho Regional de Medicina do país.

Conforme orientação do órgão, os candidatos devem estar atentos a todas as regras de adesão previstas no edital nº11/2019, publicado em 13 maio deste ano no Diário Oficial da União. Uma delas se refere à apresentação dos documentos no ato da inscrição, feita exclusivamente pela internet, por meio do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), disponível no site do Mais Médicos.

Nesta fase do programa, estão previstas 2.212 vagas destinadas principalmente para o atendimento na atenção primária à saúde da população que vive nas regiões com mais necessidade de cuidados. Entre os dias 6 e 7 de junho, os candidatos deverão acessar o sistema SGP para escolherem entre as vagas disponibilizadas nos 1.185 municípios e 13 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis) com os mais altos índices de vulnerabilidade do país.

Encerram também nesta quarta o prazo para os gestores locais confirmarem o número de médicos que precisam para o atendimento em suas unidades de saúde. A publicação do resultado com o número final de vagas destinadas aos municípios que receberão os profissionais será publicada no dia 4 de junho. Ainda conforme o ministério, a previsão para que os médicos já comecem a atuar nas unidades de saúde é junho deste ano.