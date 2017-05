Procuradoria-geral da República pede prisão de Aécio Neves

Divulgação Aécio foi afastado do mandato de senador e está proibido de deixar o país

O Procurador-Geral da República, Rodrigo janot, pediu a prisão do Senador Aécio Neves (PSDB-MG). O Ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, determinou que a decisão sobre pedido contra cabe ser julgada pelos membros da Suprema Corte.



Aécio foi afastado da presidência do partido e não poderá deixar o país, nem entrar em contato com investigados, no âmbito da Lava Jato.



A irmã do tucano, presa nesta manhã (17), flagrada pedindo dinheiro aos donos do Frigorífico JBS para Aécio, havia comprado passagens para Londres hoje à noite.



O vereador Mario Covas Neto (PSDB-SP) pediu a saída imediata de Aécio da presidência do partido: “Como presidente do PSDB na cidade de São Paulo faço um apelo ao senador Aécio Neves: deixe a presidência nacional do partido. O senhor está sendo acusado de uma série de coisas e não tem condições de estar a frente do nosso partido nesse momento”, afirmou em rede social.



De acordo com o Jornal Folha de São Paulo, a tendência é que o vice-presidente jurídico assuma interinamente a direção da sigla e, posteriormente, convoque a Executiva Nacional da legenda para eleger um novo presidente.



A diretoria do partido tomará a decisão ainda hoje.