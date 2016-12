Procuradores da Lava Jato afirmam que Cabral era o ‘Cabeça’ do esquema de Corrupção no RJ

Cristina Boeckel/G1 Após a prisão da mulher de Cabral na tarde de ontem (06), MPF detalha denúncia contra o ex-governador durante coletiva.

Com a prisão da mulher do ex-governador do RJ, Sérgio Cabral, na tarde de ontem (06), os procuradores do Ministério Público Federal (MPF), realizaram coletiva na manhã de hoje (07), na cidade do Rio de Janeiro, para detalhar a denúncia, de acordo com as investigações, Cabral era o ‘cabeça’ do esquema envolvendo as obras da Andrade Gutierrez.



Os procuradores afirmam que o esquema de corrupção comandado por Sérgio Cabral era complexo na hora de esconder a lavagem de dinheiro, com a mistura de ativos lícitos e ilícitos para dificultar a identificação do crime. "A organização criminosa trabalhava com dinheiro em espécie para evitar qualquer forma de rastreamento", contou o procurador Eduardo Ribeiro Gomes El Hage.



Entre os bens comprados para ocultar o dinheiro de propina estão diversas jóias e também a lancha Manhattan, avaliada em R$ 5,3 milhões. Contratos de aluguel, pagamentos de serviços de consultorias e até contratos com o escritório de advocacia de Adriana Ancelmo também teriam sido usados para lavar o dinheiro. Parte das jóias ainda não foi encontrada.



Ainda de acordo com a denúncia, Cabral teria recebido mais de R$ 7 milhões em propina. Foram realizados 20 pagamentos mensais em espécie entre 2007 e 2011 e uma doação eleitoral de R$ 2 milhões em 2010, vinculados aos serviços prestados pela Andrade Gutierrez ao governo do estado. (Conforme informações do site G1)