Primeira juíza negra do Brasil, Luislinda Valois é empossada como Ministra dos Direitos Humanos

Wilson Dias/Agência Brasil Ex-secretária de Promoção da Igualdade Racial no governo do Presidente Michel Temer e desembargadora aposentada assume Ministério

Considerada a primeira juíza negra do Brasil, ex-secretária de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Justiça é empossada pelo Presidente Michel Temer, a desembargadora aposentada Luislinda Valois como nova ministra dos Direitos Humanos.



Filiada ao PSDB, Luislinda Valois é considerada a primeira juíza negra do Brasil. Em 2014, foi candidata a deputada federal pelo partido, mas não conseguiu se eleger.



Ao falar do Ministério dos Direitos Humanos, Temer afirmou que a questão “aflige a todos neste momento”, não somente no Brasil, mas também no plano internacional. Como exemplo, citou a situação dos refugiados de guerra e os direitos das minorias.