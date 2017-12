Prévia da inflação oficial fecha o ano no menor valor desde 1998

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), considerado prévia do indicador oficial, terminou o ano em 2,94%. O valor é o mais baixo desde 1998. O dado é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Essa inflação mais baixa se explica, principalmente, pela diminuição dos preços dos alimentos, que registraram queda de 2,15% no ano. O valor que mais caiu no ano foi o do feijão carioca, considerado um dos produtos mais consumidos pelas famílias brasileiras. Segundo o IBGE, o produto ficou 47,39% mais em conta em 2017. Isso quer dizer que se um saco de feijão custava R$ 5 no início do ano, o preço dele caiu para R$ 2,63.

O arroz diminuiu 10,32% no mês. A lista de itens importantes segue com frango inteiro (-9,46%) e alcatra (-5,38%). Outros produtos também ficaram mais baratos influenciados pela supersafra de grãos, que impactou de maneira favorável todos os preços para os consumidores.

Preços mais baixos nas capitais

Entre as capitais pesquisadas pelo IBGE, a menor inflação foi a de Belém (1,47%). A mais alta foi a de Brasília, que ficou em 3,74%.

Os números mostram, no entanto, que independentemente da cidade, a situação ficou favorável para os consumidores. Em todas as capitais, o IPCA-15 ficou abaixo do centro da meta de inflação de 4,5% ao ano.