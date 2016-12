Presos da Operação Lava Jato tem confraternização de Natal com familiares

Os presos na Operação Lava Jato que estão no Complexo Médico-Penal, presídio em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Os detentos confraternizaram com familiares em uma área comum do presídio. Os parentes puderam levar carnes típicas de Natal, mas assadas e sem osso. Os panetones foram probidos pelo departamento penitenciário.



Na instituição estão presos: José Dirceu, Eduardo Meira, João Vaccari Neto, Jorge Zelada, João Henriques, Gim Argello, Luiz Argolo, André Vargas e Eduardo Cunha.



Já na sede da Polícia Federal (PF), em Curitiba, a última visita antes do natal foi na última quarta-feira (21). O único detento que não recebeu visita foi o ex-deputado Pedro Corrêa, durante as visitas foram permitidos a entrada de Panetones.



Outros nove presos estão na PF, sendo eles, Adir Assad e Flavio Macedo, Léo Pinheiro, João Genu, Renato Duque, Sérgio Cabral, Wilson Carlos, Antônio Palocci e Marcelo Odebrecht.