Presidente Michel Temer libera R$ 1,2 bilhão aos estados para investimentos em penitenciárias

Marcelo Camargo/Agência Brasil Presidente da República em exercício, Michel Temer (PMDB)

O presidente Michel Temer autorizou nesta quarta-feira (28) o repasse de R$ 1,2 bilhão aos Estados para a construção de penitenciárias e modernização do sistema penitenciário, segundo declaração do porta-voz da Presidência, Alexandre Parola. O dinheiro estará disponível nesta quinta-feira (29).



O governo pontuou que o repasse dos recursos érespaldado por uma medida provisória editada neste mês de dezembro, o qual autoriza a transferência de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) diretamente aos governos estaduais. A MP 755 já está em vigor, porém, ainda precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado antes de virar lei.



Em pronunciamento o porta-voz da presidência afirmou que, do montante liberado, R$ 799 milhões serão destinados à construção de novas penitenciárias nos estados. O governo ressaltou que o dinheiro deve ampliar o número de vagas e reduzir a superlotação nas unidades penitenciárias.



Outros R$ 321 milhões serão destinados a programas de promoção da cidadania, de alternativas penais, de controle social e de qualificação em serviços penais, capacitando os funcionários do sistema prisional.