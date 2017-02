População pede solução para caos no sistema de segurança do Espírito Santo

Divulgação/Arquivo Pessoal Com protestos de Policiais e saqueamentos pela cidade, moradores pedem atenção do Governo

O Estado passa por caos na segurança a 5 dias, com os familiares de Policiais Militares solicitando reajuste salarial e protestando frente ao batalhão. A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) chegou a anunciar que os militares voltariam às ruas nesta terça-feira (7), porém, sem sucesso.



Governador do Estado do Espírito Santo Paulo Hartung, juntamente com o governador em exercício do Espírito Santo, César Colnago e o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, em coletiva a imprensa – presencial e transmitida via Rede Social – pontuaram que não há necessidade de a população se ausentar de suas casas e de seus locais de trabalho, por conta do caos vivido nos últimos dias na região da Grande Vitória.



De acordo com Hartung, "o Ministro da Segurança, Alexandre Barros, enviou parte da Força Nacional, sendo 200 soldados no total deslocados para o Espírito Santo, sendo 80 do Rio de Janeiro e 120 de Brasília, e ao mesmo tempo, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, para restabelecer a segurança no Estado. Não há dinheiro em caixa para realizar aumento de salário para os policiais, não temos como entrar em acordo com relação a essa situação", conclui Governador.



Segundo Thiago Oliveira, estudante, 26 anos, morador de Serra, na Grande Vitória, “Mesmo com o Exército está muito feio pra gente. O que sei é que às vezes eles fazem patrulhamento, mas só vemos fotos e vídeos dos soldados parados nos terminais. E tudo isso por conta de meia dúzia de mulheres de soldados na porta do batalhão. Como os soldados não conseguem sair da base se são meia dúzia protestando? No meio do ano passado eles enfrentaram mais de mil professores em protesto na avenida e agora meia dúzia segura?”, pontua Thiago.



Para Daniele Pimenta, 36 anos, Publicitária, moradora da região da Grande Vitória, “O movimento atingiu o Estado inteiro, porém o maior volume de situações aconteceu na Grande Vitória por causa do contingente populacional mesmo. O aquartelamento dos policiais foi feito pelas famílias e apoiadores dos mesmos. O movimento é pacífico e está sendo anunciado há alguns dias. Na sexta-feira (3), todos montaram campanha em frente aos quartéis impedindo os policiais de saírem. Claro que, como são famílias, uns não vão agir com violência contra a família dos outros. No sábado foi mais tranquilo. No domingo o Caos estava totalmente instaurado. As condições de trabalho dos policiais hoje no Estado é péssima. O pior salário do País, não tem auxílio alimentação, plano de saúde, adicional de insalubridade, trabalho noturno e periculosidade. Na minha opinião, o argumento do Governo é só de que não tem dinheiro. A situação é tão caótica que os policiais revezam colete a prova de balas”, afirma Daniele.