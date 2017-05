Polícia Federal prende irmã de Aécio Neves

Divulgação Irmã de Aécio Neves é alvo de mandado de prisão

O relator da Operação Lava Jato, ministro Edson Facchin, expediu mandado de prisão contra Andréa Neves, irmã e assessora do senador Aécio Neves, Presidente Nacional do PSDB. Andréa, braço direito do tucano, foi presa na manhã desta quinta-feira (18), em casa, em Belo Horizonte.

Buscas estão sendo feitas, nesta manhã (18), nos imóveis da Família Neves, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília.

Fachin também expediu mandados de prisão contra o Procurador da República Ângelo goulart Villela, que atua no Tribunal Superior Eleitoral (TSE); contra o advogado Willer Tomaz, que é ligado a Eduardo Cunha. Também foram presos Frederico Pacheco de Medeiros, primo do senador tucano, além do assessor do senador Zezé Perrella (PMDB-MG), Menderson Souza Lima.



Segundo a assessoria de imprensa do TSE, o procurador foi preso por suposto envolvimento com a Operação Greenfield, que apura fraudes em fundos de pensão, além do favorecimento a uma empresa de celulose, ligada ao Grupo JBS.





Buscas também foram realizadas em um imóvel do Coronel João Batista Lima Filho, amigo pessoal de Michel Temer (PSDB). O Presidente da República foi flagrado, em áudio gravado por Joesley Batista, dono da JBS, pedindo propina para o ex deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) na prisão.