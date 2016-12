Polícia encontra corpo de embaixador Grego que estava desaparecido e pede prisão de viúva e PM

Divulgação/EmbaixadadaGrécia Embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis.

Polícia Civil do Rio confirmou nesta sexta-feira (30) que o corpo encontrado em um carro carbonizado é do embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis. Os investigadores pediram à Justiça a prisão de quatro pessoas que teriam planejado e matado o diplomata.



Entre as pessoas presas pela policia, estão à embaixatriz Françoise Amiridis, viúva do diplomata, e o policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho, que confessou o crime. de acordo com a polícia, os dois são amantes, a principal hipótese é de crime passional.



Segundo investigação, o embaixador foi morto dentro da própria casa. De acordo com o depoimento de Sérgio, houve luta corporal e o PM usou a arma que estava com o diplomata para atirar.



Ainda segundo ele, retirou o corpo usando o carro que tinha sido alugado pelo embaixador. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Os outros dois suspeitos de envolvimento no crime não tiveram o nome divulgado.



A esposa do embaixador, Françoise, comunicou na quarta-feira (28) o desaparecimento de Amiridis, de 59 anos. Segundo ela, o marido saiu de casa na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (26), em um carro alugado sem dizer aonde ia. Os dois viviam juntos há 15 anos e têm uma filha de 10 anos.

No fim da tarde de quinta-feira (29), o veículo foi encontrado incendiado, no Arco Metropolitano, na cidade de Nova Iguaçu, com um corpo em seu interior.



O desaparecimento do embaixador da Grécia teve repercussão internacional. Sendo noticiado nos principais veículos nos Estados Unidos, como "New York Times" e "Washington Post". A agência de notícias inglesa "BBC" disse que um corpo foi encontrado enquanto o Brasil busca o embaixador desaparecido.



Kyriakos Amiridis mora em Brasília desde janeiro, quando assumiu o cargo de embaixador geral da Grécia no Brasil. O diplomata já foi cônsul no Rio entre 2001 e 2004.