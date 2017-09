Planalto deixa reforma da Previdência para depois da denúncia

Apesar das cobranças públicas do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para que haja prioridade na votação da reforma da Previdência, a ordem no Palácio do Planalto é priorizar a partir de agora a votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, na Câmara dos Deputados.



Só depois é que a agenda de reformas será retomada. "Não dá para tentar votar tudo ao mesmo tempo. Não há capital político para isso. Nossa prioridade será a denúncia", avisou um articulador político do governo.



Temer foi denunciado ao Supremo pela Procuradoria Geral da República pelos crimes de organização criminosa e obstrução de Justiça. Mas o STF só poderá analisar a acusação se a Câmara autorizar.