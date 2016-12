PF cumpre mandado em empresas contratadas na campanha de Dilma e Temer

Deurico/Arquivo Capital News Polícia Federal

A Polícia Federal realiza buscas nesta terça-feira (27) para investigar empresas contratadas na campanha eleitoral da chapa Dilma - Temer, dentro de uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que busca cassar a chapa.



Os agentes visitam empresas subcontratadas por gráficas que, segundo as investigações já realizadas, não teriam prestado os serviços contratados. Os principais alvos na ação do TSE são a Rede Seg Gráfica, VTPB Serviços Gráficos e a Focal Confecção e Comunicação. O objetivo é verificar se as empresas tinham capacidade operacional para entregar os produtos contratados.



No total, a PF realiza buscas em cerca de 15 locais, nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Os Tribunais Regionais Eleitorais (TRE) dão apoio às diligências.



Os mandados judiciais foram expedidos pelo ministro Herman Benjamin, relator do processo. O despacho, assinado no último dia 16, inclui autorização para quebra de sigilo fiscal de diversas empresas e pessoas que "demonstraram maiores indícios de irregularidades nos dispêndios eleitorais". Os alvos da quebra, porém, permanecem em sigilo.