Pesquisa indica que a saúde é o principal problema do Brasil

Pesquisa do Instituto Datafolha, realizada a pedido do Conselho Federal de Medicina (CFM) teve levantamento divulgado nesta quarta-feira (23), em Brasília (DF). Os resultados mostram que o tema saúde é o mais debatido nas pessoas que estudaram apenas o ensino Fundamental, corrupção é debatida mais os homens e as pessoas que tiveram mais acesso a estudos.



Saúde é apontada por 65% dos entrevistados como ruim ou péssimo tanto no sistema público quanto no sistema particular, as principais necessidades apontadas pelas pessoas são a de aumento no número de profissionais e aumento na quantidade de leitos disponíveis.



A população cobra uma série de medidas do governo, para melhoria na situação, entre elas o combate a corrupção, acesso a qualificação, medicamentos e melhoria na infraestrutura dos hospitais.



Dados levantados pelo Conselho Federal de Medicina através do Sistema Integrado de Administração Finaceira (SIAFI), para este ano a dotação prevista para o Ministério da Saúde é de R$ 119 bilhões, dos quais 80% foram pagos, sendo dos R$ 6,7 bilhões apenas R$ 3,2 bilhões efetivamente pagos até o momento.



O secretário geral do CFM, Henrique Batista e Silva, também lembrou que o censo confirma o que os médicos já veem denunciando há muito tempo: a saúde não é uma prioridade de governo. “A população tem observado que não há um esforço para priorizar a Saúde. Sem estes recursos, por exemplo, os brasileiros certamente serão ainda mais prejudicados pela falta de infraestrutura e equipamentos fundamentais para a assistência”.