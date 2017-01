Pastor Valdemiro, líder da Igreja Mundial, é esfaqueado durante culto

Reprodução O pastor passa bem no momento

O líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, apóstolo Valdomiro Santiago, foi esfaqueado no pescoço durante culto. O caso aconteceu no domingo (8), no Brás, em São Paulo.



O religioso afirmou que estava no meio de um testemunho quando entrou uma pessoa por trás e deu uma facada no pescoço. No momento não conseguiu ver quem era o autor que estava nas costas da vítima, porém foi visto pela população que estava no local.



O agressor, Jonatan Gomes Higino, de 20 anos, foi preso em flagrante. O rapaz estava na fila para receber uma oração quando tirou a faca e acertou duas vezes nas costas e uma no pescoço. De acordo com a Folha de São Paulo, o homem afirmou que o pastor queria crucificá-lo.



O caso foi registrado no 8º Distrito Policial (Brás), o rapaz responde por tentativa de homicídio.