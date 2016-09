Número de usuários dos planos de saúde aumenta em agosto

Tamanho do texto

O número de beneficiários de planos de saúde aumentou 0,7% de julho para agosto no país, divulgou segunda-feira (12) a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Segundo os dados, foram contabilizados 48.347.967 consumidores em planos médico-hospitalares, um aumento de 32.148 beneficiários em relação ao mês anterior, e 22.287.604 em planos exclusivamente odontológicos, mostrando um crescimento de 243.221 em relação a julho.



De acordo com a agência, os planos empresariais são os que mais atraem os consumidores. Já o número de planos individuais, coletivos e por adesão são menores. Os planos de assistência médica pelas empresas subiu de 32.015.245, em julho, para 32.100.247, em agosto.



A ANS trabalha com 823 planos de saúde, esses estão inclusos nos cálculos da pesquisa. Em seu portal, a ANS também divulgou os dados financeiros de cada empresa de plano de saúde referentes aos últimos 3 meses.