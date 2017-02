Nomeação de Moreira Franco como Ministro é suspensa por Juiz Federal

Antonio Cruz/Agência Brasil Claudio Melo Filho citou o Ministro em delação da Operação Lava Jato

Na tarde desta quarta-feira (8), o Juiz Eduardo Rocha Penteado, da Justiça Federal do Distrito Federal, por meio de decisão liminar provisória, suspendeu a nomeação de Moreira Franco para Ministro da Secretaria-Geral da Presidência.



Antes, da nomeação, Moreira Franco era secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), função na qual não tinha status de ministro. A nomeação de Moreira Franco foi contestada na Justiça por parlamentares e partidos de oposição. O argumento utilizado é de que o presidente Michel Temer recriou o ministério e colocou Moreira no cargo de ministro com a intenção de dar a ele foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal.



O ministro foi citado por Cláudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais da empreiteira Odebrecht, em delação da Operação Lava Jato. Esta foram homologadas pela presidente do STF, Cármen Lúcia na semana passada. Assim como, os depoimentos foram encaminhados para a Procuradoria-Geral da República (PGR), que decidirá em quais casos pedirá ao STF abertura de inquérito. (Conforme Site G1)