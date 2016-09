Navio naufraga na Turquia e passageira está desaparecida

Um navio com turistas naufragou hoje (3) em Antalya, na Turquia, segundo informou a agência Anadolu.



Foram resgatadas 82 pessoas, entre os quais 33 feridos, que foram encaminhados a um hospital. Uma cidadã da Turquia está desaparecida, segundo informações do jornal Hurriyet.



A embarcação Kurt-C saiu para um passeio marítimo de um dia com turistas turcos e estrangeiros. Em função do mau tempo, o comandante do navio decidiu concluir o passeio antes da hora e se dirigiu ao porto.



Há duas milhas da costa, o barco virou. Todos os passageiros receberam coletes salva-vidas. A guarda costeira foi notificada e uma operação de resgate começou instantes depois.