“Não renunciarei, repito não renunciarei”, diz Temer em pronunciamento

Valter Campanato/Agência Brasil Presidente da República Michel Temer (PMDB), disse que não vai renunciar

Em pronunciamento na tarde desta quinta-feira (18), o Presidente da República, Michel Temer diz que não vai renunciar, ainda disse que quer ter acesso ao aúdio no qual é citado.



Temer está no meio de uma revelação feita pelos delatores da JBS nesta quarta – feira (18). O empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS, entregou ao Ministério Público Federal áudio no qual Temer dá aval para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.





Além do áudio do presidente, foi entregue também uma gravação em que o Senador Aécio Neves, Presidente Nacional do PSDB, aparece pedindo propina de R$2 milhões aos empresários. O dinheiro, segundo o senador, seria para pagar seus advogados, no âmbito da Operação Lava Jato.



O registro foi feito pelo próprio Joesley, no dia 24 de março, durante encontro com o tucano, no Hotel Unique, em São Paulo.



A gravação faz parte do material que os irmãos, donos da JBS entreguera à Procuradoria-Geral da República para fechar um acordo de delação premiada.