Mulher de Sérgio Cabral tem prisão decretada

G1 Adriana Ancelmo e Sérgio Cabral

Ao aceitar a denúncia da Operação Calicute, o juiz Marcelo Bretas determinou a prisão de Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador do RJ, Sérgio Cabral. Na tarde desta terça-feira (6), agentes da Policia Federal foram até o apartamento da Adriana para o cumprimento do mandado.



Segundo decisão do juiz, “a requerida, advogada de grande prestígio no meio forense, não está sendo investigada pela prática de atos que ela teria cometido no exercício de função pública, e sim por participar de uma grande Organização Criminosa que, como apontam as investigações, teria se instalado na sede do Governo do Rio de Janeiro, a partir do então Governador do Estado Sérgio Cabral, seu marido”.



Ainda segundo o juiz, ele também comenta em seu texto, a possibilidade da advogada estar ocultando jóias que teriam sido usadas para lavar dinheiro. "Embora as investigações tenham identificado registros nas joalherias investigadas de que Sérgio Cabral e Adriana Ancelmo adquiriram pelo menos 189 jóias desde o ano 2000, somente 40 peças foram apreendidas pela Polícia Federal por ocasião das buscas e apreensões, as quais foram encontradas no cofre do quarto da residência do casal.



Tal constatação, como afirma o MPF, permite a conclusão de que a investigada Adriana Ancelmo permanece ocultando tais valiosos ativos, criminosamente adquiridos, eis que ainda não apreendidos pela Polícia Federal no cumprimento da ordem cautelar emanada deste Juízo, demonstrando a necessidade de renovação da medida cautelar anteriormente deferida", diz o texto da decisão.