MPF – RJ pede mais de 40 anos de prisão para Eike Batista e Sérgio Cabral

Divulgação/Assessoria A legislação brasileira, porém, limita o cumprimento de pena há 30 anos

Nesta sexta-feira (10), o Ministério Público Federal (MPF) do Rio de Janeiro, pediu pena de mais de 40 anos para o ex-governador do Estado, Sérgio Cabral e o empresário Eike Batista. Porém, a legislação brasileira, limita o cumprimento de pena a 30 anos.



O empresário Eike Batista é acusado de cometer crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Além destes, Cabral também foi indiciado por evasão de divisas.



Além do ex-governador e do empresário, outras sete pessoas também foram indiciadas, confira a lista abaixo:



Denunciados pelo MPF



Sérgio Cabral, ex-governador do Rio: corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas



Adriana Ancelmo, mulher de Cabral: corrupção passiva e lavagem de dinheiro



Wilson Carlos, ex-secretário de Governo: corrupção passiva e lavagem de dinheiro



Carlos Miranda, suspeito de ser operador do esquema : corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Eike Batista, empresário: corrupção ativa e lavagem de dinheiro



Flávio Godinho, ex-sócio de Eike: corrupção ativa e lavagem de dinheiro

Luiz Arthur Andrade Correia: lavagem de dinheiro



Renato Chebar, operador financeiro: lavagem de dinheiro e evasão de divisas



Marcelo Chebar, operador financeiro: lavagem de dinheiro e evasão de divisas



As investigações continuam e a Polícia Federal denunciou até o momento 12 pessoas, porém o Ministério Público Federal não indiciou todas. Entre as que ficaram de fora, estão os operadores Luiz Carlos Bezerra e Sérgio de Castro Oliveira, a ex-mulher de Cabral, Susana Neves Cabral, e o irmão de Cabral, Mauricio de Oliveira Cabral Santos. (Conforme informações do Site do MPF - RJ)