Ministros do SFT já discutem sucessão de Temer, em caso de renúncia

Agência Brasil/arquivo Discretos, os membros do STF não discutiram sobre a repercussão dos últimos acontecimentos

Os Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) conversaram, na tarde de ontem (18) sobre qual seria a regra de sucessão, caso o Presidente Michel Temer resolva renunciar ao cargo.



A conversa ocorreu, minutos antes do pronunciamento oficial do Presidente.



Segundo os Ministros, vale a regra da Costituição Federal, segundo a qual, em caso de vacância, isto é, o tempo durante o qual um cargo ocupado, o Presidente da Câmara, Deputado Federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), assume o cargo e convoca eleições indiretas, realizadas pelo Congresso Nacional. Nessa etapa, serão escolhidos o Presidente da república e, também, o vice.



Rodrigo Maia faz parte da base aliada de Michel Temer.



A decisão de seguir a regra constituicional, é unânime entre os Ministros.



As diligências da Operação Lava Jato, realizadas nesta semana, pegou todos de surpresa. Somente o relator, Ministro Edson Fachin, e a Presidente do Supremo, Ministra Cármen Lúcia, sabiam que as ações seriam feitas.