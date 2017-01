Ministro da Justiça Alexandre de Moraes embarca para Manaus após chacina no Compaj nesta segunda-feira

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Após rebelião com aproximadamente 60 mortos, Ministro se reúne com diretor penitenciário e governador do Amazonas.

O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, vai a Manaus, nesta segunda-feira (02/01), avaliar a situação do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, após rebelião ocorrida na noite de domingo. Moraes e o diretor do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Marco Antonio Severo, vão se reunir à noite com o governador do Amazonas, José Melo de Oliveira. O secretário nacional de Segurança Pública, Celso Perioli, também integra a equipe.



O Ministério da Justiça e Cidadania liberou, no dia 29 de dezembro, R$ 1,2 bilhão do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) para os estados investirem no sistema prisional. Cada estado, com exceção da Bahia e do Ceará, recebeu R$ 44,7 milhões, destinados à construção de uma penitenciária e à aquisição de equipamentos de segurança e veículos.