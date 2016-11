Michel Temer divulga nota declarando luto oficial após desastre do Chapecoense

Juliana Brum Após notícias do acidente envolvendo equipe de futebol, Presidente da República divulga nota de pesar.

Presidente da República Michel Temer, declarou luto oficial de 3 dias, após desastre envolvendo a equipe do Chapecoense, durante vôo de chegada a Colômbia na noite de ontem (28).



"Nesta hora triste que a tragédia se abate sobre dezenas de famílias brasileiras, expresso minha solidariedade. Estamos colocando todos os meios para auxiliar familiares e dar toda a assistência possível. A aeronáutica e o Itamaraty já foram acionados. O governo fará todo o possível para aliviar a dor dos amigos e familiares do esporte e do jornalismo nacional."



Conforme divulgado, as famílias estão sendo auxiliadas pelo governo, tanto na locomoção para a busca dos corpos, quanto para o translado dos mesmos para o Brasil. Aviões da Força Aérea Nacional foram disponibilizados para realizar essa operação.