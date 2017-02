MEC diz que resultado do Prouni ainda não está disponível, mas link aparece no Site

Divulgação/MEC Resultado pode sair a qualquer momento e causa repercussão em redes sociais

O Ministério da Educação (MEC) divulgou link para que os alunos possam verificar o resultado do Programa Universidade para Todos (ProUni), porém, esclarece que os nomes dos selecionados em primeira chamada ainda não estão disponíveis. Pela manhã o sistema estava apenas sendo preparado para divulgação dos dados, porém, não há previsão de horário para a disponibilização.



Com a aparição do link no site, alunos que aguardam o resultado utilizaram a hashtag ProUni e fizeram com que aparecesse entre as mais citadas no Twitter. Ao clicar no botão de resultado na página, os estudantes acessavam um espaço que explicava como funciona o programa. Após reclamações, o link para o resultado foi retirado da página e agora aparece a mensagem: "Aguarde o resultado da 1ª chamada".



O edital do programa prevê a divulgação do resultado para hoje (6), mas não especifica o horário. A pasta diz que a primeira chamada estará disponível "durante o dia".