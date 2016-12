Manifestações demonstram força da democracia entre os brasileiros

José Cruz/Agência Brasil Manifestação em Brasília

O Palácio do Planalto disse respeitar as manifestações ocorridas de domingo (4) em diversas cidades brasileiras de apoio à Operação Lava Jato e combate à corrupção. De acordo com a Agência Brasil, o governo do presidente Michel Temer disse que os atos demonstraram novamente a “força e a vitalidade de nossa democracia” e lembrou a necessidade de o Poder Público atender as demandas da população.



As ações aconteceram pela manhã e à tarde em aproximadamente de 200 municípios. Ainda de acordo com a Agência Brasil, a Câmara dos Deputados e o presidente do Senado, Renan Calheiros, comentaram os protestos, já que havia críticas nominais a Renan e ao pacote de medidas contra a corrupção que foi alterado pelos parlamentares na última semana.



“Milhares de cidadãos expressaram suas ideias de forma pacífica e ordeira. Esse comportamento exemplar demonstra o respeito cívico que fortalece ainda mais nossas instituições. É preciso que os Poderes da República estejam sempre atentos às reivindicações da população brasileira”, destacou o Planalto, no comunicado.