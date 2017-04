Mandado de prisão ainda não foi expedido e goleiro Bruno continua em liberdade

O mandado de prisão ainda não foi expedido e goleiro Bruno Fernandes está em liberdade. O advogado, Lúcio Adolfo, disse que o atleta não precisará ser caçado pela polícia e assim que o mandado for expedido ele se apresentará à Justiça, que pode acontecer na quinta-feira (27).

Boa Esporte Bruno não compareceu à Vara Criminal com o advogado

O diretor do Boa Esporte, Rildo Moraes, e o advogado estiveram na 1ª Vara Criminal. Bruno não compareceu ao local. Conforme informações do G1 Sul de Minas, o advogado afirmou que o goleiro tem interesse de ficar em Varginha e no time.



No contrato foi assinado que se voltasse para a prisão o vínculo estaria encerrado. O juiz Oilson Hoffman, da 1ª Vara Criminal, a polícia será acionada para prender o jogador assim que o mandado for expedido. "Tão logo nós tenhamos o registro, o mandado de prisão do senhor Bruno Fernandes, imediatamente nós chamaremos as polícias civil e militar, para o devido cumprimento, apresentção ao médico-legista e em seguida ao presídio de Varginha", disse Hoffman.



Bruno se apresentou à Polícia Civil na tarde desta terça-feira (25), e foi liberado. O goleiro assinou uma certidão se comprometendo a se apresentar à Justiça.



O atleta foi preso em 2010 e condenado em 2013 pela morte da ex-namorada Eliza Samudio. Desde março deste ano, Bruno defende o Boa Esporte, de Minas Gerais, que disputa a segunda divisão do Campeonato Mineiro. A equipe de Varginha não comentou a decisão do STF.