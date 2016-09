Mais de 100 recordes mundiais paralímpicos já foram batidos na Rio 2016

Agência Brasil Jogos Paralímpicos Rio 2016

Antes mesmo de terminar o quarto dia de competições dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, mais de 100 recordes mundiais paralímpicos já foram batidos. O recorde de número 100 foi batido às 11h51 pelo chinês Benying Liu, nos 50 metros nado livre masculino, com a marca de 54s05. Às 14h13, o total de recordes já estava em 104, após o halterofilista iraquiano Rasool Mohsin ter levantado 227 quilos na categoria masculina de competidores com até 72 quilos.



Até o momento, o primeiro dia de competições (8) foi o que teve maior número de recordes batidos, com 34 registros. No dia 9, outros 31 recordes foram batidos, e no dia 10, mais 24 recordes paralímpicos mundiais. Domingo (11), já foram batidos 15 recordes até a marca obtida por Mohsin. A expectativa é que esse número fique ainda maior até o fm do dia.