Lollapalooza Brasil anuncia o lineup completo de 2018

Chegou a hora do lineup oficial do Lollapalooza Brasil 2018 ser revelado! A sétima edição do festival contará com mais de 70 atrações musicais divididas em 4 palcos, nos dias 23, 24 e 25 de março de 2018, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Imagine Dragons, Lana Del Rey e LCD Soundsystem são os headliners dessa edição.



Está disponível agora o 2° lote do Lolla Pass (válido para os três dias de festival), que custa a partir de R$ 750 e já pode ser adquirido pelo site www.lollapaloozabr.com , bilheteria oficial (sem taxa de conveniência – Citibank Hall, em São Paulo) e nos seguintes pontos de venda exclusivos: Teatro Cetip, em São Paulo, Km de Vantagens Hall RJ e BH. Clientes Bradesco Cartões e Bradescard contarão com 15% de desconto para compras em 2017 e 10% a partir de 2018, e ainda podem parcelar suas compras em até cinco vezes sem juros no cartão de crédito para aquisição do Lolla Pass. O desconto também é válido para pagamento em Cartões de Débito Bradesco (exceto internet). A compra é limitada em 4 ingressos por CPF.



E tem mais novidade na edição de 2018! Em um acordo inédito entre o Lollapalooza Brasil e o Criança Esperança, parceria entre a Globo e UNESCO, que está em sua 32ª edição, o público contará com a Entrada Social. Ao doar o valor de R$ 30 para a campanha, o fã pagará 50% do valor do Lolla Pass. Ao doar R$ 20 terá 50% de desconto no Lolla Day, que em breve estará disponível para compra.



Confira o lineup oficial da edição de 2018 do Lollapalooza Brasil:



PEARL JAM • RED HOT CHILI PEPPERS • THE KILLERS • IMAGINE DRAGONS • LANA DEL REY • LCD SOUNDSYSTEM • CHANCE THE RAPPER

WIZ KHALIFA • DJ SNAKE • KYGO • LIAM GALLAGHER • THE NATIONAL • ALOK • HARDWELL • KHALID • GALANTIS • DAVID BYRNE • MANO BROWN • ROYAL BLOOD • YELLOW CLAW • DVBBS • DILLON FRANCIS • MALLU MAGALHÃES • MILKY CHANCE • TROPKILLAZ • MAC MILLER • ANDERSON .PAAK & The Free NATIONALS • TYLER, THE CREATOR • THE NEIGHBOURHOOD • SPOON • VANGUART • VOLBEAT • METRONOMY • TIÊ • MAC DEMARCO • ZARA LARSSON • O TERNO • KYLE WATSON • CAT DEALERS • ALAN WALKER • FTAMPA • JETLAG • ALISON WONDERLAND • SOFI TUKKER • DEORRO • EGO KILL TALENT • LINIKER E OS CARAMELOWS • PLUTÃO jÁ FOI PLANETA • NGHTMRE • WHAT SO NOT • CHEAT CODES • OH WONDER • KALEO • MAHMUNDI • SELVAGENS à PROCURA DE LEI • TAGORE • THOMAS JACK • SHIBA SAN • RINCON SAPIêNCIA • GUSTAVO MOTA • DEVOCHKA • TASH SULTANA • JØRD • LOUIS THE CHILD • WHETHAN • NEM LIMINHA OUVIU • SEVENn • JESUTON • BRAZA • VENTRE • FRANCISCO, EL HOMBRE • LUNETA MÁGICA