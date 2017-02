Lei do Saneamento completa 10 anos e setor ainda atrai pouco investimento

Divulgação/Assessoria Setor deve ganhar investimentos com privatização do BNDES

A Lei 11.445, conhecida como a Lei do Saneamento, completa 10 anos, durante esse período os investimentos em água e esgoto pouco avançaram, recebendo volumes de recursos abaixo das necessidades do país e com uma participação ainda tímida do setor privado.



Apenas 316 cidades contam com empresas privadas de água e esgoto. Investimentos no setor podem ganhar impulso com programa de privatização do BNDES.



De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o segmento recebeu menos de 10% do total de gastos em obras de infraestrutura feitos no país entre 2007 e 2014, bem atrás de áreas como transportes, telecomunicações e energia elétrica. No Brasil, mais da metade da população não tem acesso à coleta de esgoto.