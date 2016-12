Índice de desemprego deve aumentar no país em 2017

Agência Brasil ..

Número de desempregados aumento 2 milhões atingindo 12 milhões de brasileiros, para o próximo ano, a expectativa é de que o mercado de trabalho possa melhorar a partir de meados do ano.



De acordo com analistas, a taxa de desemprego ainda irá subir um pouco mais antes de cair. A expectativa é de que em 2017 o número de contratações volte a superar o de demissões.



A taxa de desemprego passou de 9,5% no trimestre encerrado em janeiro para 11,8%. Projeções das consultorias Tendências e GO Associados, com base nas estimativas do mercado para o PIB (Produto Interno Bruto), apontam que só a partir de 2020 ou 2021 o Brasil deverá recuperar o nível de estoque de empregos formais que tinha no final de 2014, quando o país vivia uma situação considerada de quase pleno emprego.