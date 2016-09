IML de Aracaju libera corpo de ator Domingos Montagner para velório

No início da manhã desta sexta-feira (16), o corpo do ator Domingos Montagner foi retirado do Instituto Médico Legal (IML) de Sergipe e encaminhado para uma funerária, onde seria preparado o transporte aéreo, mas ainda não há confirmação oficial se ele será levado para o estado de São Paulo, onde morava com a família.



Segundo o G1 Sergipe o corpo foi encontrado no final da tarde desta quinta-feira (15) após ter desaparecido nas águas do Rio São Francisco, onde o ator gravou cenas da novela “Velho Chico”, onde interpretava Santo.



O resultado da necropsia foi divulgado por volta das 3h apontando que Montagner morreu por asfixia provocada por afogamento e que não sofreu sentindo nenhum tipo de mal-estar durante o afogamento.



O ator gravou cenas da novela na parte da manhã desta quinta. Após o término da gravação, ele almoçou e, em seguida, foi tomar um banho de rio, acompanhado da atriz Camila Pitanga. Durante o mergulho, não voltou à superfície. Camila avisou a produção, que iniciou imediatamente a procura pelo ator.



O Corpo de Bombeiros, policiais Civis e Militar, além do Grupamento Tático Aéreo (GTA) auxiliaram nas buscas que duraram aproximadamente quatro horas. Foram também necessários à utilização de um helicóptero e um avião bimotor, além de uma equipe de mergulhadores.